© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gli scontri avvenuti in curva Primavera durante Torino-Inter lasciano il segno. Tuttosport fa il punto della situazione, partendo dalla posizione del club granata che, pur senza commentare ufficialmente la vicenda, ha fatto filtrare come nessuno avesse dato indicazioni contrarie alla vendita libera dei tagliandi. Mentre la Digos esamina le immagini per punire i violenti, però, sarebbero previsti nuovi incontri tra la società e le forze dell'ordine: l'obiettivo è quello di evitare che quanto successo sabato sera (circa 400 tifosi interisti presenti tra i padroni di casa in Primavera) possa ripetersi.