Torino, Pulici consiglia Belotti: "Il valore della bandiera si è perso"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Belotti ancora al Torino? Una domanda che assilla i tifosi granata. E che La Stampa ha posto a Paolo Pulici, con 172 reti il bomber più prolifico nella storia del Toro: "Una volta se ti trovavi bene in un ambiente non te ne andavi neanche morto, oggi però questo aspetto mi sa che è passato in secondo piano".

La prospettiva di essere un simbolo granata, proprio come lei, pensa abbia perso appeal?

"Io sono diventato una bandiera perché i tifosi hanno voluto così, ma non so se oggi c’è ancora spazio per queste cose. Quei valori si sono persi, nel calcio come nella vita normale. Viviamo un altro tempo".

Sulla società.

"Deve capire fino in fondo le intenzioni di Belotti: trattenere uno che se ne vuole andare non serve a niente, anzi poi rischi di fargli fare le cose al contrario".