Torino, riaggregati Berenguer e Ljajic

Doppio allenamento per il Torino al Filadelfia: sessione massimamente dedicata alla parte atletica, al mattino, lavoro tecnico-tattico nel pomeriggio. Berenguer e Ljajic si sono riaggregati e hanno svolto tutto il programma con i compagni: attesi per domani Edera e Rincon, reduci dai rispettivi impegni con le Nazionali. Giovedì 12 ottobre in calendario sessione tecnico-tattica pomeridiana, a porte chiuse.