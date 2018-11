© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Doppio allenamento per il Torino al Filadelfia. Programma sulla parte atletica al mattino, sul campo; lavoro tecnico-tattico nel pomeriggio, in preparazione alla trasferta di Cagliari in calendario lunedì 26 novembre. In gruppo anche Lukic e Rincon, mentre Aina non si è allenato. Solo terapie per il difensore nigeriano che nel ritiro della sua selezione nazionale ha accusato un’infiammazione retrocalcaneare al piede destro che richiederà qualche giorno di riposo.