Torino, risonanza per De Silvestri: escluse lesioni muscolari

Queste le parole di Tomas Ujfalusi, ex difensore della Fiorentina, ai microfoni di Teleradiostereo: "La Roma deve temere l'amalgama del Plzen. Sono tutti cechi o slovacchi, si conoscono da tanto tempo e sono tutti esperti. L'età media...

G.Sportivo, chiusa curva Juve per una gara per cori contro Napoli

G.Sportivo, multa a Gasperini per le intemperanze con Pioli

Inter, Spalletti: "PSV come van Bommel. Siamo in crescita"

G.Sportivo, una giornata di squalifica per Mario Rui dopo Juve-Napoli

G. Sportivo, 15mila euro di multa al Napoli per lancio di un seggiolino

Prove da uomo ovunque per Bernardeschi: Allegri costruisce il suo asso

Difese top d'Europa: la Samp c'è. Simeone non tradisce mai

Conte intrigato da un futuro in rossonero ma ora Gattuso è più saldo

Liverpool, Klopp: "Insigne eccezionale, gap col Napoli non ampio"

Attacchi flop d'Europa: tre grandi cadono in Liga. Frosinone da incubo

Ancelotti: "A Torino ci siamo intimoriti. In 10 abbiamo espresso qualità"

Fotonotizia - CR7 in tribuna per sostenere i compagni di squadra

La risonanza magnetica effettuata presso la Clinica Fornaca esclude lesioni muscolari alla coscia destra del calciatore Lorenzo De Silvestri. Il calciatore è uscito anzitempo, domenica a Verona, per una contrattura muscolare la cui evoluzione verrà monitorata nei prossimi giorni.

No, le milanesi e la Roma possono ancora rimontare

No, il Napoli è ancora in corsa

