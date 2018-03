Torino, seduta a porte aperte. Personalizzato per De Silvestri e Ljajic

Fonte: torinofc.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ripresa della preparazione per il Torino al Filadelfia con una sessione a porte aperte alla quale hanno assistito 250 tifosi. L’allenatore Mazzarri, dopo il riscaldamento e una serie di lavori sulla parte atletica, ha diretto una seduta tecnico-tattica sul campo secondario, con partita finale a ranghi misti. Programma personalizzato per Bonifazi, De Silvestri (uscito anzitempo a Roma per un fastidio muscolare all’inguine sinistro), Ljajic e Obi (entrambi alle prese con un risentimento muscolare alla coscia, post rifinitura di giovedì scorso).