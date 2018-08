Torino, Soriano va di fretta: è pronto per il debutto da titolare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Soriano per Baselli e forse pure Ansaldi per Berenguer. Il primo cambio per necessità, il secondo per scelta, ma la sostanza cambia poco. Il Toro che Mazzarri sta modellando in vista della sfida in casa dell’Inter cambierà leggermente fisionomia rispetto a quello schierato al debutto in campionato contro la Roma. I verdetti, di fatto, sono usciti ieri dall’ultimo allenamento, con Baselli (e, ovviamente, Lyanco) ancora costretto a un lavoro differenziato dopo la distorsione al ginocchio destro subìta mercoledì al Fila. Logico, dunque, che domani a San Siro tocchi a Soriano prenderne la maglia da titolare, dopoché il suo debutto nel finale della sfida con i giallorossi ha dimostrato l’eccellente condizione fisica dell’ex Villareal. Che, adesso, ha avuto una settimana di tempo per assimilare meglio gli schemi di Mazzarri. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.