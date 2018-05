Torino, terapie per Berenguer e Obi. Out il portiere Milinkovic-Savic

Fonte: torinofc.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Allenamento pomeridiano per il Torino con una sessione tecnico-tattica al Filadelfia in vista della trasferta di domenica a Napoli. Domani in programma la sessione di rifinitura cui seguirà la partenza per il ritiro prepartita di Napoli. Alla sessione odierna non ha preso parte Milinkovic-Savic per un virus influenzale. Terapie per Berenguer e Obi.