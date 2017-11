Torino, Valdifiori: "Belotti non ha mai mollato. Milinkovic, tiro pazzesco"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mirko Valdifiori è intervenuto ai microfoni di Rai Sport dopo il successo in Coppa Italia del Torino sul Carpi: "Volevamo partire forte, queste partite sono importanti. È importante che Belotti abbia ritrovato il gol, un centravanti vuole sempre fare gol, è un lottatore, non ha mai mollato. Speriamo che la rete di questa sera sia la prima di una lunga serie. Siamo partiti con il piede giusto. Vincere aiuta a vincere, possiamo preparare al meglio la partita di sabato. Con l'Atalanta sarà uno scontro importante, poi prepareremo la gara contro la Roma. La squadra ha preso l'impegno con professionalità, ci teniamo a questa coppa. Milinkovic-Savic ha un tiro pazzesco, peccato non abbia segnato, la punizione è stata bellissima".