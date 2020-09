Torino, Vojvoda si allena a parte. Terapie e riabilitazione per Rincon e Rodriguez

Il Torino ha fatto il punto sugli infortunati in seguito all'allenamento di oggi e in vista della sfida contro il Genoa. Ricardo Rodriguez ha continuato il percorso riabilitativo, allenamento personalizzato per Vojvoda post affaticamento agli adduttori della coscia sinistra. Terapie per Rincon, uscito anzitempo sabato per un affaticamento muscolare ai flessori della coscia sinistra: le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno.