Torino, Zaza ancora verso la panchina: Baselli e Soriano dietro a Belotti

Simone Zaza non è ancora al meglio della condizione, pertanto nel match del Torino sul campo del Chievo dovrebbe partire dalla panchina. A riferirlo è La Stampa, secondo cui Walter Mazzarri sta pensando di ripetere quanto fatto ad Udine, con il solo Belotti in attacco supportato da due uomini alle spalle. Stavolta dovrebbero essere Soriano e Baselli, con Parigini che però scalpita. Ballottaggio in medaiana: Rincon più di Lukic. Ma non sono da escludere sorprese.