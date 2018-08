Torino, Zaza cambia numero: dal 91 all'11 lasciato libero da Niang

Fonte: torinofc.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cambio di numerazione per l'attaccante del Torino Simone Zaza, che lascia il 91 per indossare, a partire dal match contro la SPAL di domenica sera, il numero 11, rimasto libero dopo la partenza di Niang. La sostituzione è resa possibile dal fatto che nessuno dei due calciatori nelle prime due sfide di campionato era ancora sceso in campo.