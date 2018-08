Torino, Zaza non è al top: con la SPAL ancora Iago Falqué

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

E' stato il colpo del mercato del Torino, ma Simone Zaza non è ancora in condizione, pertanto va verso un'altra panchina con la SPAL, secondo Tuttosport. D'altronde l'ex Juventus è arrivato l'ultimo giorno di campagna acquisti, ad un giorno dall'esordio in campionato, pertanto gli servirà ancora del tempo. Per ora Walter Mazzarri si affida a Iago Falqué, poi penserà anche ad un tridente, ma senza improvvisazioni tattiche.