Torneo "Beppe Viola", Bologna batte la rappresentativa di Lega Pro

Terza gara al Torneo "Beppe Viola" per la Rappresentativa Under 17 Lega Pro. La partita, che vedeva gli azzurrini affrontare il Bologna, si e' conclusa 3-0 per la formazione emiliana. Le reti sono state siglate da Benincasa, Portanova e Rabbi. Il Bologna ha conquistato il pass per la semifinale con la Samp.

" Un ringraziamento ai giocatori della nostra Rappresentativa- ha dichiarato Gabriele Gravina, Presidente Lega Pro- per aver fatto un torneo di grande valore dimostrando doti tecniche e valori umani di grande rilievo e portando lustro al nostro calcio".