Toro, Aina entra e vince con la Nigeria: 4-0 alla Libia e 71' in campo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Poker alla Libia della Nigeria e 71 minuti in campo per Ola Aina. L'esterno granata entra a gara in corso, dopo il gol del vantaggio di Ighalo, al 19esimo del primo tempo al posto di Shehu vittima di un problema muscolare. E il suo ingresso in campo si sente: dice di ispirarsi a Marcelo, il granata in prestito dal Chelsea, e le sue incursioni sulla fascia destra certamente scuotono la Nigeria, che nelle ripresa raddoppia e fa tris ancora con Ighalo. Nel finale arriva poi il quarto gol grazie a Kalu.

SEGNALI POSITIVI - Una serata positiva e quindi da ricordare per il 22enne inglese naturalizzato nigeriano, che conquista la sua settima presenza in Nazionale e si avvicina all'obiettivo della qualificazione alla prossima Coppa d'Africa, la prima edizione a disputarsi in estate. Una ragione in più per sorridere, per lui e per il Toro di Mazzarri.