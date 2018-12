© foto di Insidefoto/Image Sport

Fernando Torres, ex storico attaccante dell'Atletico Madrid attualmente al Sagan Tosu: "L'Atletico cresce e compete in ogni modo ad alti livelli. E' una stagione molto combattuta, anche in campionato. La sfida alla Juventus? E' complicata come ogni partita di Champions. C'è ancora molto tempo prima di giocare quella partita. La cosa importante è che in campionato la squadra continui a competere al massimo. Paura di Cristiano Ronaldo? Paura di niente e di nessuno. Se l'Atletico gioca con la solita mentalità da Champions, è la Juventus a doversi preoccupare. Un mio ritorno all'Atletico? E' una storia chiusa. Sognavo di terminare la carriera in Colchoneros vincendo un titolo e ce l'ho fatta. Simeone ancora a lungo all'Atletico? Nessuno avrebbe mai pensato a tre squadre in lotta in Spagna, lui è uno dei protagonisti di questo successo e come tutti gli altri, spero che possa restare per tanti anni".