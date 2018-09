Fonte: Lady Radio

© foto di Federico De Luca

L'ex difensore di Fiorentina e Juventus, Moreno Torricelli, ha parlato di Nazionale e dei viola: "La Nazionale è un cantiere, abbiamo toccato il fondo e ora bisogna ripartire. Abbiamo un allenatore all’altezza anche se l’handicap è il fatto che i giovani spesso non giochino in Nazionale. Balotelli? Sarebbe uno dei cinque attaccanti più forti al mondo, ma non ha mai avuto continuità. Secondo me merita fiducia ancora perché se trova il quid giusto può fare la differenza. Biraghi? Sta crescendo. L’ho visto bene e preparato, ha fatto una buona partita. Anche a me é capitato di esprimermi al meglio tardi.

Fiorentina? Mi ispira fiducia. Dopo l’evento di Astori si è creata un’alchimia pazzesca che viene trasmessa ogni partita. La parte conclusiva della scorsa stagione e l’inizio di questa testimoniano la coesione del gruppo. Calendario? Le due vittorie sono state importanti, il fatto di incontrare un Napoli così può essere un vantaggio perché sei in fiducia. Le prossime gare sono difficili ma sono il bivio per capire se si può volare o meno. Credo comunque in una squadra in corsa per l’Europa".