Manca poco a Tottenham-Ajax. Nel pre-partita di Sky Sport è presente anche la prima firma italiana Paolo Condò, che si è così espresso sui centrocampisti Eriksen e De Jong, previsti come protagonisti della semifinale di Champions League: "Eriksen non sta rinnovando il contratto, il Real Madrid è molto interessato. Sarebbe la risposta a De Jong che andrà al Barcellona. Il centrocampista dell'Ajax ha debuttato un anno fa in nazionale e gli hanno già affibbiato una quantità di paragoni che se non avesse una personalità forte sarebbe già crollato. Da Beckenbauer a Crujff. Non aveva ancora debuttato in nazionale, nonostante l'Olanda stesse messa peggio dell'Italia. E' un giocatore diverso da Eriksen, è un quarterback da football americano. Lui è l'unico che trattiene la palla nell'Ajax, perché dice che quando riceve, scatta una fotografia mentale al campo, si prende il suo tempo per vedere dove sono piazzati tutti i compagni".