Tottenham, Kane shock: rubata di giorno la sua automobile da 100mila sterline

vedi letture

Brutta disavventura per Harry Kane, vittima di un furto in pieno giorno davanti alla sua abitazione: la Range Rover dell'attaccante del Tottenham, del valore di 100mila sterline (pari a 111mila euro) è stata portata via da una banda di ladri che hanno agito alla luce del sole, secondo quanto emerso dall'esame delle immagini delle telecamere. I malviventi sono passati svariate volte davanti alla villa di Kane, a Chingford, nell'East London, per poi rubare l'automobile, aperta con un dispositivo elettronico a distanza mentre il calciatore non era presente. Lo riporta il Corriere dello Sport.