Tottenham, recuperato Trippier. Sarà a disposizione col Barcellona

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Buone notizie per il Tottenham di Mauricio Pochettino. Il terzino Kieran Trippier è tornato ad allenarsi dopo circa tre settimane ed è a arruolabile per le prossime sfide degli Spurs. Un rientro molto importante, soprattutto in vista della partita contro il Barcellona della prossima settimana, decisiva per il passaggio del turno in Champions League.