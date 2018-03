Totti tifoso della 'squadra del cuore' di Monchi: "Daje, San Fernando"

Francesco Totti 'tifoso' per un giorno del San Fernando CD, club spagnolo di Segunda Division B - Gruppo 4, in pratica la nostra Serie C. L'ex capitano della Roma ha voluto mandare un messaggio di incitamento al club in lotta per non retrocedere (è 4 punti sopra la posizione play-out) grazie alla mediazione di Monchi. Il ds giallorosso infatti è originario proprio di San Fernando e anche lui si è unito all'augurio di Francesco Totti.

📺 ¡Buenos días! 🌍 ¡Nuestro embajador universal @leonsfdo continúa azulinizando a personalidades del mundo del fútbol! 🇮🇹 ¡'Il Capitano' @Totti ya es un azulino más! ¡Daje, San Fernando! #8Finales pic.twitter.com/kipli8yShX — San Fernando CD (@SanFernando_CD) March 23, 2018