Tramezzani: "A Insigne potrebbe fare bene essere gestito da Raiola"

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Paolo Tramezzani, ex calciatore e ora tecnico del Sion, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per commentare le recenti parole dell'agente Mino Raiola sul Napoli e su Lorenzo Insigne. “I messaggi che arrivano dai procuratori credo che in parte siano concordati con gli stessi assistiti. Non so se dietro le parole di Raiola su Insigne ci sia una trama, sono convinto che sul piano della motivazione potrebbe fare anche bene a Lorenzo essere gestito da Mino. Conterà quella che è la volontà del calciatore”, le parole riportate da Tuttonapoli.net.