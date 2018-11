© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Paolo Tramezzani, ex assistente di Gianni De Biasi sulla panchina della nazionale albanese, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli analizzando quanto visto nella serata del San Paolo tra il Napoli e la Stella Rossa: "L'aspetto più importante e la cosa che più manca al Napoli è la mentalità, che Ancelotti però sta dando. Il Napoli è bello da vedere, sta bene in campo ma l'ultimo step sta proprio nella testa, la mentalità può fare la differenza. Ancelotti è una guida totale, credibile e secondo me era quello che ci voleva al Napoli. La grande differenza tra Juve e Napoli nei momenti topici degli ultimi campionati è stata proprio questa: la Juve non si fermava davanti a nulla, al Napoli determinate pressioni psicologicamente hanno tolto qualcosa", ha detto.