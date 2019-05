Tre assist in 45', De Paul come Biabiany. L'argentino trascina l'Udinese

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Regalare ai propri compagni tre assist vincenti in soli 45' non è impresa facile. Rodrigo De Paul ci è riuscito nel match in corso tra Udinese e SPAL, permettendo prima a Sami e poi a Okaka (due volte) di trovare la rete e di ipotecare la vittoria. L'ultimo a riuscirci, riporta Opta, era stato Jonathan Biabiany, nel novembre 2010, nella sfida tra Inter e Parma. Il francese vestiva la maglia nerazzurra.