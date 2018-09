Trezeguet: "Juve strepitosa. Buffon e Marchisio, il loro marchio resta"

Presente all'inaugurazione del primo Juventus Store nel centro di Roma, l'ex attaccante bianconero David Trezeguet ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: "La Juventus? Fino adesso ha fatto un campionato strepitoso con tre vittorie su tre, la squadra c'è e ha voglia di centrare gli obiettivi. Il mister sta facendo un lavoro importante, con un rosa ampia dove tutti voglio giocare e mettersi in mostra. Gli obietti sono molto chiari: centrare tutti i trofei che ci sono in palio. Adesso bisogna lavorare serenamente e continuare con questa linea di lavoro. Cristiano Ronaldo a secco? Non posso dare consigli ad un campione come lui, sa benissimo che quello italiano è un campionato diverso da quelli in cui ha giocato. Lui vuole dimostrare le sue qualità anche qui, si allena bene e prima o poi si sbloccherà. E' un professionista vero, e col tempo arriveranno i gol. E' in una fase in cui deve conoscere a pieno i compagni e quello che vuole Allegri, prima o poi segnerà. I favoriti per il Pallone d'Oro? Per quanto riguarda i giocatori francesi campioni del mondo, direi che dopo Cristiano Ronaldo e Modric ci sono Mbappé, presente e futuro della Nazionale, e Griezmann che sta continuando a dimostrare il proprio valore. L'addio di Buffon e Marchisio? Sono andati via due personaggi importanti, hanno dimostrato il valore dentro e fuori dal campo. Loro non ci sono più, ma il loro marchio resta. I giovani attaccanti italiani? Cutrone ha dimostrato di essere un giocatore importante, uno che ha voglia. Per il calcio italiano stiamo vedendo di nuovo il ritorno di grandissimi calciatori. Il calcio italiano sta tornando. Mancini credo possa fare un ottimo lavoro".