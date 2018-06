Trofeo Champion, arriva a Roma il grande calcio giovanile

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Mercoledì 13 giugno, presso l'impianto della Polisportiva GDC-Ponte di Nona a Roma, partirà la quinta edizione del Torneo Internazionale Roma Est Trofeo Champion. Una kermesse calcistica rivolta ai calciatori under 14 che ormai da anni sta riscuotendo un grande successo, e che in questa edizione ospita anche alcuni club stranieri. Presente nella capitale il meglio del movimento giovanile in Italia, con l'importante apporto di società estere prestigiose quali il Valencia e gli sloveni del Domzale. La scorsa edizione, rivolta agli atleti nati nel 2004, è stata vinta dal Genoa.

Squadre partecipanti:

Inter

Juventus

Roma

Lazio

Torino

Cagliari

Genoa

Empoli

Lugano

Cesena

Parma

Valencia

Domzale

Pescara

Venezia

Ponte Di Nona