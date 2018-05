Tronchetti Provera: "CR7 all'Inter? Bisognerebbe vendere tutti"

17.38 - MediaPro ha presentato lo scorso 18 aprile al presidente della Lega di A, Miccichè, una proposta di canale tematico. Inoltre avrebbe chiesto alla Lega di poter avviare il percorso per la creazione dello stesso. 16.46 - Gli spagnoli hanno presentato la fidejussione della...

Assemblea Lega A, Marotta e Lotito eletti in Consiglio Federale

