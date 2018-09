Troppi infortuni? Nasce l'algoritmo in grado di prevederli

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nasce un software in grado di prevedere gli infortuni, almeno quelli muscolari. Lo assicura gli ideatori di Injury Forecaster, algoritmo che è riuscito a prevedere oltre il 50% degli infortuni non legati a scontri di gioco, frutto del lavoro di un gruppo di ricercatori del Cnr e dell'Università di Pisa. "Abbiamo combinato diversi parametri fisici ottenuti da dispositivi Gps indossati dai giocatori per 6 settimane durante partite e allenamenti - spiega Luca Pappalardo, uno dei ricercatori, a SportWeek - per calcolare il rischio di incidente e suggerire strategie di prevenzione. L'algoritmo calcolava la possibilità di infortunio nella settimana successiva a quella di raccolta dei dati".