Tudor: "Champions non è ossessione della Juve, ma un obiettivo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervista rilasciata alla 'Gazzetta dello Sport' da Igor Tudor, ex allenatore dell'Udinese che ha detto la sua sulla Juventus: "E' un top club, lo dimostra dominando da 7 sta­gioni in Italia, ma anche co­struendo anno dopo anno una struttura societaria e tecnica sempre più forte per compete­re ai massimi livelli in Europa. La Champions League non è un’ossessione, ma un obiettivo. L’acquisto di Ronaldo ha dimostrato che nella visione bianconera non esistono limiti. Non si vince mai così tanto per caso. Ricor­do quando Andrea veniva al campo di allenamento: era giovane ma aveva già la men­talità degli Agnelli, una fami­glia carismatica e ambiziosa. Ronaldo ha grande fame, Ma­ndzukic ha grandi qualità e si com­pleta perfettamente con CR7. Mi piace veder giocare insieme i grandi campioni, anche con Dybala e Douglas Costa. A Tori­no c’è qualcosa di speciale: c’è affinità tra il dna di Mario e quello della Juve: perseveran­za e determinazione”.