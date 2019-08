© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Vittoria convincente per l’Udinese nell’amichevole giocata oggi al Comunale di Manzano contro il Cjarlins Muzane. 7-0 il risultato finale per la formazione friulana: in gol Nestorovski (doppietta), Teodorczyk (doppietta), Barak e Gonzalez (doppietta).