Sessione pomeridiana di doppia vigilia quella dei ragazzi di mister Nicola: una per la ricorrenza natalizia e l'altra perché la giornata di domani li vedrà partire alla rotta di Ferrara dove saranno impegnati nella sfida con la SPAL del 26 dicembre alle ore 18. Tornando ad oggi, i bianconeri, dopo una prima fase di attivazione fisica, si sono concentrati su esercizi di tecnica dinamica e sullo sviluppo di soluzioni offensive. Seconda parte del lavoro concentrata invece sul possesso di palla tattico. Presenti alla seduta tutti i giocatori, escluso capitan Behrami, impegnato in un lavoro personalizzato, ma che non sarà in ogni caso disponibile mercoledì a causa della diffida rimediata sabato con il Frosinone. Lo riporta il sito ufficiale dell'Udinese.