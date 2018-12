© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Doppio impegno oggi per l'Udinese di Davide Nicola che ha sostenuto due sessioni di allenamento, una alle 10:30 di questa mattina e una alle 15:30. Stamani il lavoro svolto ha compreso un'attivazione fisica, dei lavori di forza localizzati ed un'ultima parte dedicata al lavoro tattico. Il pomeriggio è stato dedicato ad esercizi decisamente più specifici e finalizzati agli impegni domenicali con concentrazione particolare sulla tecnica dinamica, sui possessi palla per concludere con una partita a tema e partitelle a pressione. Buone notizie dagli infortunati: si sono rivisti in campo oggi sia Andrija Balic sia Antonin Barak, il primo per una sessione di allenamento in gruppo e il secondo per proseguire l'iter riabilitativo per i problemi alla schiena.