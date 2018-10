Udinese, Behrami: "Mai essere negativo quando si indossa la fascia"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Valon Behrami, centrocampista e capitano dell'Udinese, ha rilasciato una intervista ai microfoni di DAZN: "Indossare la fascia di capitano in una squadra di serie A è un ruolo importante: se dovessi mostrarmi io negativo so che porterei appresso con me metà della squadra, ovviamente. Forse anche di più. Quando ero alla Lazio c'era Di Canio, un trascinatore anche al di fuori e aveva un esercito di tifosi che lo seguivano. Quello che forse mi ha dato di più nella mia carriera è stato Paolo Cannavaro a Napoli: è una persona che mi ha disciplinato non solo in campo, per i momenti di troppo agonismo che avevo in allenamento ma anche nella vita fuori, per imparare a vivere una città complicata come Napoli".