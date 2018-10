Udinese, Carnevale: "Spettacolo col Napoli. Ospina? Non ricorda Garella"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Attraverso le frequenze di Radio Marte è intervenuto Andrea Carnevale, ex calciatore del Napoli e attuale direttore tecnico dell'Udinese: "Il Napoli negli ultimi anni ci ha abituato a campionati strepitosi, dopo il gol di Koulibaly allo Stadium si pensava davvero che ce la potesse fare per lo Scudetto, invece c’è sempre di mezzo la Juve. Sull’Udinese? Ci sono state alcune sconfitte non meritate, abbiamo prodotto sempre un bel gioco, fatto buone prestazioni, la squadra c’è. Ci sono ottimi giovani, quindi non staremo a guardare, ovviamente conosciamo la forza del Napoli, gli azzurri devono fare la corsa sulla Juventus perché hanno solo 6 punti di distacco, quindi verranno qui per vincere. Io lavoro per l’Udinese, sono convinto che sarà uno spettacolo, noi siamo pronti e abbiamo necessità di punti. Al momento il Napoli può contare su uno scouting eccezionale, anche quando pesca da noi, pesca molto bene. Meret ha avuto solo sfortuna, il Napoli è stato lesto ad acquistarlo, mi complimento ancora con Giuntoli per questo, diventerà uno dei portieri più forti d’Italia assieme a Donnarumma. Ospina? E’ un ottimo portiere, di livello internazionale, a me però non ricorda troppo Garella. Lasagna? Facciamogli finire questo campionato, è un ragazzo fortissimo", le sue parole.