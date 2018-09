Udinese, continua il lavoro personalizzato per Valon Behrami

Fonte: udinese.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Seduta mattutina che comincia in palestra con lavoro di recupero e prevenzione. L'allenamento si è trasferito sul campo dove lo staff di mister Velazquez ha diviso la squadra in due gruppi. Il primo composto da Stryger, Mandragora, Nuytinck, Balic, Ekong, Barak e Lasagna ha effettuato diverse serie di progressioni. Al termine degli esercizi il solo Rolando è stato impegnato negli scatti. Opoku, Coulibaly, Pussetto, Teodorczyk, Vizeu e Malle invece si sono sfidati in una partita di calcio tennis. I giocatori che non hanno lavorato in campo hanno continuato la sessione in palestra. Continua il lavoro personalizzato per Valon Behrami.