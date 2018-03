Udinese, emergenza centrocampo. Con la Dea out tutti i titolari

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Emergenza centrocampo per l'Udinese in vista della sfida contro l'Atalanta. Antonin Barak è squalificato, mentre saranno quasi sicuramente indisponibili per infortunio Valon Behrami e Seko Fofana: il primo ha accusato un risentimento al flessore della coscia, il secondo una probabile lesione al muscolo otturatore della gamba destra. Gli unici disponibili per la Dea saranno Balic, Hallfredsson, Ingelsson e Pontisso.