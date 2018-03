Udinese, i convocati di Oddo: out Lasagna e Danilo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Assenti come previsto Danilo e Lasagna, entrambi infortunati di lungo corso: questi i convocati di mister Oddo per la trasferta con la Juventus, in programma domani pomeriggio a Torino. Prosegue l'emergenza offensiva per la formazione friulana:

Portieri: Bizzarri, Borsellini, Scuffet.

Difensori: Alì Adnan, Angella, Nuytinck, Pezzella, Samir, Widmer, Zampano.

Centrocampisti: Balic, Barak, Behrami, De Paul, Fofana, Hallfredsson, Ingelsson, Jankto, Pontisso.

Attaccanti: Maxi Lopez, Perica.