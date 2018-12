Fonte: ufficio stampa Tavagnacco

Una bella sorpresa per le ragazze del Tavagnacco poco prima dell'allenamento sul campo di Adegliacco. Per fare l'in bocca al lupo alle ragazze di mister Marco Rossi in vista del match allo stadio Friuli-Dacia Arena (si gioca domenica alle 12.30) si sono presentati Simone Pontisso, William Troost-Ekong, Antonin Barak e Seko Mohamed Fofana.

I calciatori bianconeri hanno scambiato qualche parola con le ragazze prima di prestarsi per una foto di gruppo. Da parte di tutti è arrivato l'augurio di poter fare un risultato positivo domenica contro la Juventus, anche sfruttando la carica che può dare giocare in uno degli stadi più belli d'Europa. A ringraziare per la visita a nome della squadra è stato il capitano, Elisa Camporese.