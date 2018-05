Udinese, intervento riuscito per Balic: prognosi di 45 giorni

Il presidente della Juventus Andrea Agnelli si è voluto complimentare con il Real Madrid per la vittoria della terza Champions League consecutiva: “Una delle migliori squadre della storia”, il messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter. uno de los mejores equipos de la historia......

Argentina, Paredes non convocato per la Russia: "Un dolore all'anima"

Brasile, divieto di volare in Russia per la compagna di Neymar

FIFA, lettera di Francia, Danimarca e Australia per Guerrero al Mondiale

Francia, L'Equipe sull'esclusione di Rabiot: "Un coiffeur in collera"

Russia 2018, la Germania prepara mondiali in Alto Adige

Belgio, sciopero dei tifosi per la mancata convocazione di Nainggolan

Francia, i numeri per i Mondiali: la 10 a Mbappé, Matuidi mantiene il 14

Serbia, i 27 pre convocati per il Mondiale: ci sono 4 italiani

Mondiali: Will Smith canta alla chiusura

Polonia, Milik: "Russia 2018, non vedo l'ora. Non sono pronto dal 1°"

Rabiot, no al Mondiale: "Scelta di Deschamps senza una logica sportiva"

Svizzera, Petkovic pre-convoca 26 giocatori per i Mondiali. 6 gli "italiani"

Russia '18, Brasile ha concluso la prima settimana di lavoro: ok Neymar

Argentina, parla Pavon: "Io come Caniggia? Vedremo in Russia"

Spagna, bicipite femorale ko per Carvajal: Mondiale a rischio

E’ perfettamente riuscito l’intervento a cui è stato sottoposto giovedi 23 Maggio il calciatore Andrija Balic per la stabilizzazione del legamento collaterale interno del ginocchio destro, di cui gli esami strumentali avevano evidenziato una lesione distale di secondo grado con residua instabilità articolare. A seguito dell’intervento, eseguito dal Professor Pier Paolo Mariani nella struttura di Villa Stuart a Roma, il giocatore ha iniziato un percorso terapeutico-riabilitativo con una prognosi di circa 45 giorni.

