Stefano Fiore, grande ex bianconero con un passato anche al Torino, ha parlato, ai microfoni di Europacalcio dell'inizio di campionato dell'Udinese. "Uno Stefano Fiore nel calcio di oggi? Il calcio oggi è diverso, e lo sono anche gli interpreti, è vero che ci sono tanti buoni talenti, ma devono maturare “La squadra ha iniziato molto bene mostrando anche più di quello che ci si aspettava. Ha disputato delle buone partite e si comincia a intravedere qualcosa di nuovo. Ci vorrà del tempo per giudicare l’operato di Velazquez in maniera completa, ma l’inizio fa ben sperare anche perché ad essere sinceri il materiale a sua disposizione non è che sia di eccelsa qualità, soprattutto in un campionato molto complicato e livellato come quello di quest anno".