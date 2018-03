Udinese, Lasagna in recupero ma ancora in dubbio per l'Atalanta

Fonte: udineseblog.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Udinese si è allenata questa mattina al Bruseschi a ranghi ridotti. Oltre ai nazionali, all'appello mancava ancora Jakub Jankto: sottoposto ad accertamenti, che hanno confermato la contusione al vasto mediale, il centrocampista si limiterà per alcuni giorni a lavoro differenziato. Allenamento a parte anche per Angella, che prosegue con il suo ciclo di terapie. Buone notizie arrivano invece da Kevin Lasagna: difficilmente l'attaccante recupererà per la gara del 31 contro l'Atalanta, ma oggi ha iniziato a lavorare sulla velocità e spera di rientrare al più presto, senza forzare i tempi.