Udinese, lavoro differenziato per Behrami, Nuytinck e Lasagna

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ripresa degli allenamenti per l'Udinese di Igor Tudor in vista dell'ultima sfida di campionato domenica in casa contro il Bologna alle ore 18. Seduta pomeridiana a porte aperte per i bianconeri che, dopo un'iniziale fase di riscaldamento con corsa e torello, hanno svolto delle esercitazioni con il pallone. Alla seduta odierna al campo 3 - riporta udineseblog.it - non hanno preso parte Behrami, Nuytinck e Lasagna. Per loro allenamento differenziato, mentre è ancora alle prese con l'infortunio Gabriele Angella. Domani in programma una doppia seduta per gli uomini di Tudor: in mattinata seduta a porte chiuse alle ore 11, mentre da valutare se fare a porte aperte o meno per la pomeridiana alle 17