© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Consueto appuntamento mattutino per l'Udinese di Mister Davide Nicola che si ritrovano sui campi del Bruseschi alle 11, dopo una prima ora dedicata all'attivazione in palestra. Sessione di allenamento che vede in una prima fase i bianconeri impegnati in esercizi di tecnica dinamica e di possesso palla ad alta intensità. Visto l'approssimarsi del match contro il Frosinone, previsto per sabato alle 15:00, una buona parte del lavoro è stata dedicata ad una partita 11 contro 11, in cui il Mister ha potuto cominciare a riproporre dinamiche di gioco concrete. Lavoro supplementare, in conclusione, per Lasagna, Nuytinck, Opoku ed Ekong, che si sono concentrati individualmente su alcuni aspetti dei relativi reparti.