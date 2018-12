Udinese, Nuytinck di nuovo in gruppo: Behrami a parte

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Al Bruseschi oggi si è rivisto Nuytinck in gruppo: il difensore olandese ha smaltito lo stato febbricitante ed è tornato a disposizione. Invece, come spesso accade dopo che ha giocato una gara per 90 minuti, è stato Valon Behrami a svolgere lavoro differenziato. Seduta intensa in cui si sono provate situazioni d'attacco e finalizzazioni. Nicola ha fatto svolgere torelli e esercitazioni con sponde; a seguire una serie di partitelle da tre minuti ciascuna a campo molto ridotto in cui si sono alternati quattro gruppi di giocatori. Ancora a parte Ingelsson, che recentemente aveva svolto lavoro in gruppo.