Udinese, operato Teodorczyk: intervento perfettamente riuscito

Leonardo, presente al Golden Foot di Montecarlo, ai giornalisti presenti: Ci sono giocatori di questo Milan pronti a diventare leggende? "L'idea è quella. Questo è un momento meno vittorioso della storia del Milan ma in 120 anni di storia il Milan è stato più su che giù, quindi...

Real Madrid, in corso il primo allenamento della gestione Santiago Solari

Tottenham, rinnovo fino al giugno 2024 per Dele Alli

Real Madrid, spogliatoio e contratto frenano l'arrivo di Conte in estate

Real Madrid, out Varane e M.Diaz: per entrambi problema muscolare

Dele Alli: "Sto benissimo al Tottenham, eccitato per quel che verrà"

Dramma Leicester, l'ex Mahrez: "Srivaddhanaprabha come un padre"

Real Madrid-Martinez, la Federazione belga non si opporrebbe alla firma

Barça, Valverde: "In Copa coi canterani. Il Real Madrid non è morto"

La Federazione belga al Real: "Per Martinez serve prima accordo con noi"

Michael Laudrup dice no al Real. L'agente: "Non è il momento giusto"

Chelsea, multa di 6000£ a Ianni per l'esultanza contro Mourinho

Real Madrid, un difensore per gennaio: obiettivi Bartra e Pavard

Udinese Calcio comunica che il suo attaccante Lukasz Teodorczyk , dopo aver eseguito opportune indagini strumentali, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per ridurre l'ernia inguinale che lo ha obbligato a fermarsi nelle ultime due giornate di campionato. L'intervento è stato eseguito nella mattinata di oggi dal dott.Joachim Conze dell'Herniezentrum di Monaco e risulta perfettamente riuscito. Lo staff medico dell'Udinese definirà nei prossimi giorni il protocollo riabilitativo ed i tempi di ripresa dell'attività agonistica.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy