© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Classico allenamento mattutino a cui ci ha abituati mister Velazquez con la prima fase in palestra proseguita poi sui campi del Bruseschi. I bianconeri Samir, Coulibaly, Vizeu, Mallè, Pontisso, Teodorczyk, D’Alessandro, Fofana, Ter Avest, Nuytinck hanno svolto lavoro di forza in quattro stazioni così suddivise: scatti, slalom tra i paletti, esercizi di equilibrio, affondi e skip basso. Sono seguiti passaggi a coppie, cross e conclusioni in area per terminare con la partita a campo ridotto 6 uomini contro 6. Simone Scuffet si è allenato regolarmente assieme ai due portieri Musso e Nicolas mentre per Rolando Mandragora solo lavoro di scarico in palestra. Per Kevin Lasagna esercizi in palestra e corsa attorno al campo. Continuano le attività personalizzate per Behrami e Balic e le terapie per Pezzella e Machis. Teodorczyk si è allenato con il gruppo ma ha saltato la partitella finale riprendendo il suo programma personalizzato. A riportarlo è Udinese.it.