Fonte: udinese.it

L'Udinese si è ritrovata oggi pomeriggio dopo i due giorni di riposo concessi da Mister Velazquez: seduta che è iniziata alle 17:30 in palestra con attività di potenziamento. Alle 18 tutti sui campi di allenamento del Bruseschi con una prima fase di corsa ed esercizi aerobici. L’allenamento è poi proseguito con triangolazioni e possesso palla raso terra per concludersi con esercizi di stretching.

Lavoro differenziato per Nicholas Opoku, William Troost-Ekong e Antonin Barak. Il primo rientrato a Udine dopo gli impegni con la sua nazionale, mentre gli altri due continuano il percorso di riabilitazione per recuperare dai rispettivi infortuni. Per Jens Stryger Larsen, tornato dopo la vittoria contro il Galles di Gareth Bale nella UEFA Nations League, fisioterapia e lavoro defaticante in palestra.