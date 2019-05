Udinese-SPAL, i convocati di Tudor: c'è D'Alessandro, out invece Fofana

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nessuna sorpresa nella lista dei convocati diramata da mister Igor Tudor per Udinese-Spal (in programma domani alle 15). Questi quindi i 22 bianconeri chiamati per l'ultimo impegno casalingo della stagione (c'è anche D'Alessandro):

Portieri: Musso, Nicolas, Perisan

Difensori: De Maio, Ekong, Nuytinck, Samir, Stryger, Ter Avest, Wilmot, Zeegelaar

Centrocampisti: Badu, D’Alessandro, De Paul, Hallfredsson, Mandragora, Micin, Sandro

Attaccanti: Lasagna, Okaka, Pussetto, Teodorczyk