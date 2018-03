Udinese, stop per Hallfredsson e Angella: il comunicato del club

Fonte: Udinese.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Udinese Calcio informa che i suoi tesserati Emil Hallfredsson e Gabriele Angella non prenderanno parte alla trasferta di Bergamo a causa di problemi fisici che ne impediscono l'impiego in campo da parte di Mister Massimo Oddo. Per l'islandese si evidenzia il riacutizzarsi di una tendinite al ginocchio destro. In via precauzionale si è deciso di sospendere la sua seduta di allenamento di questa mattina. Si attende invece la refertazione degli esami diagnostici a cui è stato sottoposto Angella per valutare l'infortunio al polpaccio sinistro.

Entrambi sono già al lavoro con lo staff dell'Udinese Calcio e le rispettive condizioni e percorsi di recupero verranno valutate giorno per giorno.