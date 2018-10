Udinese, Teodorczyk in Polonia per un controllo all'ernia inguinale

Fonte: TuttoUdinese.it

L'Udinese rischia di perdere Łukasz Teodorczyk per molto tempo. Il polacco, la cui condizione è sembrata precaria fin dal suo arrivo dall'Anderlecht, dovrà vedersela ora con una fastidiosissima ernia inguinale. Un problema che lo potrebbe tenere fuori per lungo tempo, soprattutto se dovesse richiedere un'operazione. Oggi l'attaccante sarà in Polonia per una visita da un suo specialista di fiducia con il quale valuterà la possibilità di andare sotto i ferri.

Stop di almeno un mese. E' questo il tempo minimo per recuperare da un problema del genere. Tempi che potrebbero poi dilatarsi e ai quali va aggiunto un periodo nel quale Teodorczyk dovrà sottoporsi ad un lavoro specifico per il recupero delle condizione.

Nel pomeriggio si attende l'esito di questo esame che dovrebbe chiarire la prognosi.